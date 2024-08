NASSI, Chiesa? Ostracismo Motta ma Nico & Co. cari e migliori?

FirenzeViola.it

Claudio Nassi sul suo sito ufficiale affronta il tema dominante nel calciomercato, ossia come certi giocatori dipendano dalle scelte e "strategie" degli allenatori, come nel caso di Federico Chiesa, ritenuto tra i migliori attaccanti ma in uscita dalla Juve dove, tra i tanti sostituti c'è anche Nico: "Sono tutti migliori di Chiesa, il cui contratto scade nel 2025 e potrebbe uscire a costo zero?" si chiede Nassi. Ecco le sue parole:

"Non credo ci siano al mondo dieci calciatori in grado di fare la differenza. Gli altri se la battono, tra un po' meglio e un po' peggio. Per cui non spiego perché gli allenatori si impuntino su alcuni e li boccino se non si adattano al loro calcio. Conoscono solo quelli che hanno avuto o poco più. Ma quando lasciano, o vengono esonerati, non si dovrà accontentare il sostituto? "E io pago", diceva Totò. In questo caso la società, che, dopo aver riconosciuto al tecnico un contratto principesco, rimetterà l'incredibile per accontentare il nuovo arrivato. (...)

La premessa riguarda la telenovela del mercato relativa a Chiesa. Se la Juventus lo paga oltre 60 milioni alla Fiorentina, gioca in Nazionale e, prima dell'Europeo, era considerato il miglior attaccante degli azzurri, riesce difficile spiegare l'ostracismo di Motta e Giuntoli. Se Capello esprime giudizio positivo, se De Rossi lo vorrebbe alla Roma e magari Conte al Napoli e Marotta all'Inter, perché viene messo in discussione? Chi sono gli eventuali sostituti? Nico Gonzalez della Fiorentina, Galeno e Conceiçao del Porto, Adeyemi e Sancho del Borussia Dortmund e Sterling del Chelsea. Costano dai 30 ai 50 milioni. Sono tutti migliori di Chiesa, il cui contratto scade nel 2025 e potrebbe uscire a costo zero? (....)

Potrei continuare non so per quanto e ricordare acquisti e cessioni inspiegabili, se non per i giudizi di allenatori non all'altezza di confezionare una squadra. Non fanno gol, non servono assist, non vincono le partite, ma sono considerati grandi strateghi. Insisto nel dire che se percepissero un milione netto l'anno sarebbero ben pagati".