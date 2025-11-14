Nasce il primo sindacato per i lavoratori sportivi in Italia: ecco le nomine

Nei giorni scorsi è nata la prima sigla sindacale dedicata al settore dei lavoratori sportivi in Italia, denominata UNILASP, ovvero "Unione Italiana Lavoratori Sportivi". Il 30 ottobre durante il primo congresso nazionale sono stati eletti Alfonso Morrone Segretario Generale, Michele Punzi Vice Segretario Aggiunto. Claudia Cesarini, Massimo Londrosi e Francesco De Nardo sono i Vice Segretari Generali. Sandro Corapi eletto Presidente del Congresso Nazionale, mentre nei prossimi giorni verranno resi noti i componenti che sono stati eletti nel Consiglio Nazionale. Il sindacato si rivolgerà a tutti i lavoratori del mondo dello sport, con lo slogan di lancio: "Tutelare la passione è un diritto di tutti e non un privilegio per pochi".

Lunedì 17 novembre a Roma alle ore 10.30 presso l'Hotel Hilton Eur "La Lama" avrà luogo la presentazione ufficiale.