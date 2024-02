NARDELLA, Sul Franchi abbiamo avuto ragione noi

FirenzeViola.it

Dario Nardella, in diretta stamani su Toscana Tv, ha risposto ad alcune domande legate ai suoi mandati da sindaco di Firenze, a pochi mesi dalle nuove elezioni comunali. Queste le parole del primo cittadino fiorentino sul capitolo stadio Artemio Franchi: "Non sono preoccupato per il futuro del Franchi. Siamo stati bravi a non abbatterci nonostante le molte difficoltà e le molte critiche, per giunta arrivate da soggetti che poi non hanno posto soluzioni. Ci siamo concentrati sulle risorse a disposizione, sui 150 milioni di euro quindi, e sul fatto che il Franchi non potesse essere abbandonato a sé stesso come successo al Flaminio di Roma; ci siamo concentrati anche sulla necessità di restaurare l'impianto, nonostante i vincoli del ministero che abbiamo provato a togliere insieme alla Fiorentina. Alla fine abbiamo avuto ragione, abbiamo fatto la gara internazionale per la restaurazione e trovato ditte importanti, visto che ci sono aziende come quella che ha realizzato il nuovo Teatro dell'Opera di Firenze e quella che ha restaurato il Colosseo. Cominceremo i lavori di demolizione propedeutici già dai prossimi giorni. Sono fiducioso che si troveranno le risorse, in un modo o nell'altro, per completare i lavori del Franchi. A Firenze, da quando ci sono io, abbiamo realizzato molte opere, iniziate e finite e lo stesso sarà per il Franchi, che sarà tutto finito e tutto coperto".

Infine, Nardella ha parlato anche di Kurt Hamrin, leggenda della Fiorentina scomparsa lo scorso 4 febbraio: "Stiamo pensando a un impianto sportivo, ci stiamo riflettendo con l'assessore allo Sport Guccione. Hamrin è stato un grande personaggio, non solo calciatore, che ha legato la sua vita a Firenze. E Firenze gli è grata".