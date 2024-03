NARDELLA, Start del Tour de France in onore di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa in vista della partenza dell'edizione 2024 del Tour de France (che quest'anno partirà da Bagno a Ripoli e in particolare dal Viola Park), il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare per l'ennesima volta la figura di Joe Barone: "Ieri circa diecimila fiorentini hanno voluto omaggare Barone alla camera ardente: lui è sempre stato un esempio di schiettezza, non c'è stata mai falsità tra me e lui. Mi fa piacere ricordarlo anche in questa occasione perché con lui abbiamo condiviso che la partenza del Tour quest'anno avvenisse di fronte al Viola Park, a due passi dalla casa di Gino Bartali.

Quando i grandi campioni del ciclismo mondiale passeranno di lì ricorderemo tutti insieme Barone: sarà di fatto una partenza in suo onore".