NARDELLA, Servono regole chiare. Franchi no subappalti

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il sindaco Dario Nardella ha visitato il cantiere di via Mariti dove hanno perso la vita 4 operai, rilasciando alcune dichiarazioni anche sui subappalti. Queste le sue parole: "C'è una sorta di deregulation che non consente un'applicazione adeguata dei contratti e comporta il cosiddetto fenomeno dei subappalti a cascata. Il coordinamento di tante piccole aziende, soprattutto ai fini della formazione di operai della sicurezza è molto complesso e anche la ricerca di economie per risparmiare può comportare problemi da questo punto si vista.

Quindi ci vogliono regole chiare, semplici e efficaci sul fronte dei lavori privati e delle opere pubbliche. Noi ad esempio sullo Franchi, con 130 milioni in gara, abbiamo introdotto 3 principi: Niente subappalti a cascata, applicazione obbligatoria del contratto degli edili e ribasso d'asta che vale solo il 10% del punteggio".