NARDELLA, Oggi a Bilbao per iniziare la collaborazione

Oggi Nardella era a Bilbao per incontrare Juan Maria Aburto sindaco della città basca, per discutere dell'avvio della collaborazione per i prossimi anni su rigenerazione urbana, mobilità, sport, infrastrutture, cultura. “Grazie alla comune esperienza della Grande partenza del Tour de France, 2023-2024, Bilbao e Firenze hanno deciso di stringere un patto di cooperazione. Bilbao inoltre ha realizzato uno stadio con soldi pubblici messi a disposizione dal governo basco e dalla provincia, nel centro della città, in collaborazione con la società sportiva: un modello che stiamo studiando per perfezionare il nostro progetto di riqualificazione dello stadio Franchi".

Sono stati diffusi i numeri del Tour: 4000 persone tra atleti e organizzazione, 196 paesi collegati, 6300 ore di copertura tv con 3,5 miliardi di persone di audience potenziale, 160 milioni di euro di fatturato dell’evento con più di 20 milioni di euro di Pil per la sola città di Firenze.