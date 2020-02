NARDELLA, Non posso parlare a gara aperta

A Palazzo Vecchio si ostenta serenità, dopo il comunicato della Fiorentina che contesta i dettagli del bando e che avverte che potrebbe non fare lo stadio, alla Mercafir o altrove, stando così le cose. Il sindaco Nardella si dice sereno e conferma di non voler parlare con un bando già pubblicato e una gara aperta. Lo aveva detto in mattinata a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, lo ha ribadito dopo aver letto il comunicato, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Questa mattina invece aveva detto all'Ansa: "Non posso pronunciarmi su una gara pubblica aperta, posso soltanto ringraziare il Consiglio comunale che ha assegnato un vero record, approvando una variante urbanistica in meno di tre mesi. Se guardo ai tempi che ha impiegato Torino per fare lo Juventus stadium dico che Firenze ha l'amministrazione più fast d'Italia. Torino - aveva spiegato il sindaco - ha trasferito alla Juventus il terreno nel giugno 2002, la prima partita ufficiale è stata a settembre 2011"

"Noi in quattro anni siamo in grado di fare tutto - aveva concluso il sindaco - C'è un bando pubblicato. Da qui fino alla chiusura della gara non posso fare commenti e non posso esprimermi. Qualunque soggetto privato interessato che vuole avere dei chiarimenti tecnici ha le porte spalancate per parlare con i nostri tecnici: noi daremo massimo supporto a chiunque sia interessato. Ora aspettiamo soltanto di vedere se e quali saranno gli esiti della nostra gara"