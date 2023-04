NARDELLA, Nel calcio italiano figure inadeguate

Fonte: Italpress

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, presente stamani al liceo degli Scolopi insieme al dirigente Uefa Michele Uva in occasione della presentazione del suo libro "Soldi vs idee", ha parlato del suo rapporto con Uva ed in generale della situazione del calcio italiano. Ecco le sue parole raccolte da Italpress: "Il movimento calcistico italiano ha bisogno di persone capaci di usare la testa e che sanno coltivare relazioni, usando modi e toni giusti. Servono persone capaci di muoversi a livello internazionale. Michele Uva in questo rappresenta tutto questo ma nel calcio italiano è l'eccezione. La regola vede molte figure inadeguate rispetto alla complessità di questa realtà. Mi auguro che si migliori soprattutto su questo aspetto nel mondo del calcio".