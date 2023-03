NARDELLA, La proposta per ricordare Sconcerti

Sul Corriere Fiorentino trova spazio il racconto del pomeriggio di forti emozioni vissuto ieri a Palazzo Vecchio in occasione di un evento in memoria di Mario Sconcerti: nel ricordo del giornalista fiorentino sono intervenuti personaggi dello sport e non, tra cui il sindaco Dario Nardella. Il primo cittadino di Firenze ha proposto della volontà di intitolare un impianto sportivo a Sconcerti: «Sarebbe bello, Mario amava la sua città. Tutti insieme troveremo insieme l’occasione per farlo» ha detto Nardella. Tra i tanti messaggi d'affetto anche quello del CT della Nazionale Roberto Mancini, allenatore della Fiorentina nel 2001, ai tempi in cui Sconcerti era amministratore delegato del club viola: «Ci siamo divertiti Mario — il messaggio del Mancio — abbiamo vinto insieme l’ultimo trofeo della viola».