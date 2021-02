NARDELLA, Invito al Viola Park? Non me la sono presa

"Sono talmente tanti gli impegni del sindaco che non si ha neanche il tempo di dispiacersi. L'ho seguito attraverso i siti. A me interessa non tanto essere presente alle cerimonie ma mi interessa che i progetti vadano avanti. Quindi non me la sono presa, non mi impermalosisco se la società della Fiorentina non mi invita. Quello che conta sono i fatti e che i progetti vadano avanti". Lo ha detto ai microfoni di 'Rtv 38' il sindaco Dario Nardella a chi gli ha chiesto se sia rimasto dispiaciuto del mancato invito da parte della Fiorentina a partecipare alla piantumazione del primo albero all'interno del futuro centro sportivo viola a Bagno a Ripoli (Firenze). "Faccio un grande 'in bocca al lupo' al mio collega sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, perchè il centro sportivo possa procedere-ha aggiunto Nardella-. Del resto voglio ricordare che il 'Viola Park' è legato alla realizzazione della tramvia di Bagno a Ripoli e del parcheggio scambiatore che sono infrastrutture necessarie anche per la piena utilizzazione del 'Viola park' dal punto di vista numerico". (Italpress)