NARDELLA, Illustra il nuovo Franchi a Bati e Antognoni

© foto di Federico De Luca 2023

Questa mattina a Palazzo Vecchio Dario Nardella ha ricevuto la visita di Gabriel Batistuta, come mostrato in anteprima da Firenzeviola. Ma il Re Leone aveva un accompagnatore d'eccezione, Giancarlo Antognoni, suo grande amico. A loro il sindaco ha mostrato il progetto del nuovo stadio alle "due leggende viola". "Un incontro speciale - spiega il sindaco sui social -nsieme a due leggende viventi della storia viola. Bello poter illustrare il progetto del nuovo stadio, ascoltare i loro preziosi suggerimenti e sentire i racconti delle emozioni che hanno vissuto in quel luogo".