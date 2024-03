Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rivolto tramite i propri canali social un abbraccio a Joe Barone, dg della Fiorentina - con cui è spesso in contatto per questioni tra Comune e società -. "Forza Joe!", il messaggio del primo cittadino di Firenze al dirigente viola, ancora in rianimazione al San Raffaele di Milano dopo il malore accusato oggi.