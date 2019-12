NARDELLA, Ho sentito Iachini: è tenace e coraggioso

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - "Ho approfittato degli auguri di Natale per uno scambio di messaggi" col nuovo tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini. "Credo che abbia bisogno di tutto il supporto e della spinta dei tifosi perché possa portare la sua energia in una fase non certo facile per la squadra: è una persona tenace, coraggiosa, determinata ed è molto apprezzato dai tifosi". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento su Iachini. Quest'ultimo, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico viola, ha ringraziato Nardella per il messaggio di benvenuto. "Ho seguito la conferenza stampa - ha concluso il sindaco-. Mi hanno convinto le sue idee e i suoi propositi. Gli faccio un sincero in bocca al lupo". (ANSA).