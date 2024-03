NARDELLA, Franchi una cosa seria. Mi piacerebbe un titolo

Fonte: Italpress

Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine della riqualificazione stradale di Via Faenza, stamani, ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti su tanti aspetti, rispondendo anche a una domanda sul Franchi, definito ieri dal dg viola Barone “il giochino della politica” (CLICCA QUA per le dichiarazioni). Questa la replica del primo cittadino: “Non so per gli altri, per me è una cosa molto seria. Lo è per i cittadini di Campo di Marte, per il nostro Paese, per la nostra città.

La porto avanti e siamo contenti che i lavori siano partiti. Le risorse ci sono, potremo coprire lo stadio, abbiamo trovato anche la soluzione per far giocare qui la Fiorentina anche durante i lavori, siamo molto contenti. E se poi arrivasse un titolo prima della fine del mio mandato sarei ancora più contento”.