NARDELLA, Euro32 con la Turchia, spinta per il Franchi

Il sindaco Dario Nardella, insieme all'assessore allo sport Cosimo Guccione, ha incontrato il presidente della FIGC Gabriele Gravina e le altre città coinvolte nella candidatura italiana per Euro 2032.

“La comunicazione del Presidente Gravina nella riunione odierna - ha affermato Nardella - è una straordinaria notizia per Firenze e per l’Italia tutta. Ci congratuliamo con la FIGC per aver concluso l’accordo con la federazione turca per ospitare gli Europei di Calcio e lo sosteniamo pienamente nell’obiettivo di confermare tutte e 10 le città candidate per ospitare la manifestazione. Abbiamo assicurato a Gravina che Firenze farà la sua parte per realizzare uno stadio di prima qualità e all’altezza della competizione e delle aspettative. Questa notizia rappresenta una spinta inaspettata ed eccezionale al nostro progetto di riqualificazione dello stadio Franchi e apre la strada in modo inequivocabile ad una soluzione finale con il Governo per sostituire il finanziamento dei 55 milioni di euro che sono stati tolti alla nostra città tre mesi fa”.

