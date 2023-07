NARDELLA, Dopo Venezia si trovi soluzione per Firenze

Fonte: Italpress

Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto al ministro Andrea Abodi sul tema dei fondi per Venezia: "Posso solo dire che dopo che è stata trovata una soluzione per Venezia non si può trovare anche per Firenze. Il mio compito continuerà ad essere quello di tutelare la mia città e combattere qualunque possibile o ipotetica ingiustizia verso Firenze. Che difenderò sempre e comunque per i diritti che abbiamo di ricevere le risorse che ci sono state tolte. Ovviamente lo faccio con spirito costruttivo perché i canali di confronto col Governo su questo tema non sono mai stati chiusi e sono tutt'ora aperti".