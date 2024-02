NARDELLA, Dolore e sgomento per la tragedia di oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha affidato a X il suo commento sul disastro avvenuto stamani al cantiere di via Mariti: "Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti".

Ecco il post originale del primo cittadino: