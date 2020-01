INDISCREZIONI DI FV IND. FV, JUAN JESUS: VIOLA VUOLE DIRITTO, ROMA OBBLIGO Uno dei nomi sondati dalla Fiorentina per il reparto difensivo in questo mercato di gennaio è quello di Juan Jesus, roccioso centrale brasiliano di proprietà della Roma. Poco utilizzato dal suo allenatore Fonseca, il classe '91 è ambito anche da... Uno dei nomi sondati dalla Fiorentina per il reparto difensivo in questo mercato di gennaio è quello di Juan Jesus, roccioso centrale brasiliano di proprietà della Roma. Poco utilizzato dal suo allenatore Fonseca, il classe '91 è ambito anche da... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIORE DEI VIOLA CONTRO IL BOLOGNA? La prima gara dell'era Iachini termina in pareggio. Il tecnico ascolano aveva quasi assoporato il sapore della vittoria all'esordio sulla panchina viola, quando ha visto la sua squadra farsi riacciuffare da una punizione di Riccardo Orsolini nel recupero. Al solito,... La prima gara dell'era Iachini termina in pareggio. Il tecnico ascolano aveva quasi assoporato il sapore della vittoria all'esordio sulla panchina viola, quando ha visto la sua squadra farsi riacciuffare da una punizione di Riccardo Orsolini nel recupero. Al solito,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi