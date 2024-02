NARDELLA, Alle 15 un minuto di silenzio in P. Signoria

Dario Nardella ha proclamato lutto cittadino per domani, per le vittime della tragedia accaduta in via Mariti, nel cantiere per la costruzione della nuova Esselunga. E alle 15 ha invitato i cittadini a osservare un minuto di silenzio collettivo a piazza della Signoria.

