NAPOLI, Vittoria 2-1 contro la Juve. Superata la viola

Il Napoli batte la Juventus 2-1 al Maradona. Decisiva la rete nel finale, al minuto 88, di Raspadori che ribatte in porta il rigore di Osimhen parato da Szczesny. La rete dell'iniziale vantaggio azzurro porta invece la firma di Kvaratskhelia. Una vittoria fondamentale per il Napoli che supera così di un punto in classifica la Fiorentina al settimo posto. Per la Juventus invece inutile la rete del momentaneo pareggio di Chiesa. Bianconeri che non riescono a dare continuità alla vittoria contro il Frosinone e che rimangono al secondo posto solo un punto sopra al Milan.