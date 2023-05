NAPOLI, Tragedia alla festa scudetto: c'è un morto

FirenzeViola.it

Ci sono tragici risvolti in seguito alla festa per la vittoria dello scudetto a Napoli. Secondo quanto si apprende, un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco e ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli in zona Piazza Volturno. Il ragazzo, secondo La Repubblica, si chiamava Vincenzo Costanzo. Altre tre persone, una donna di 26 anni e due giovani di 24 e 20 anni, sono state ferite sempre con colpi d'arma da fuoco ma non sono in pericolo di vita. Una delle ipotesi attualmente accreditare è che tutti siano stati colpiti nello stesso luogo. Secondo altre agenzie, almeno altre tre persone sarebbero rimaste ferite a causa dell'esplosione di botti o fuochi d'artificio.