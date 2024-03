NAPOLI-TORINO, Le formazioni ufficiali della partita

NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN MACCABI-FIORENTINA 3-4 Partita dalle mille emozioni quella della Boszik Arena tra Maccabi Haifa e Fiorentina e terminata 3-4 in favore dei Viola. I ragazzi di Vincenzo Italiano, dopon essere passati in vantaggio sono riusciti a rimontare due volte dallo svantaggio e alla fine hanno portato a casa... Partita dalle mille emozioni quella della Boszik Arena tra Maccabi Haifa e Fiorentina e terminata 3-4 in favore dei Viola. I ragazzi di Vincenzo Italiano, dopon essere passati in vantaggio sono riusciti a rimontare due volte dallo svantaggio e alla fine hanno portato a casa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi