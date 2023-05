NAPOLI, Spalletti non ha ancora accettato il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo vari giornali: Il Mattino, Cronache di Napoli e la Repubblica, Spalletti, allenatore del Napoli con contratto in scadenza a giugno 2024, non avrebbe accettato il rinnovo offerto dal presidente partenopeo, Aurelio De Laurentis, fino al 2025. Il PSG ha già posato gli occhi sul tecnico di Certaldo. Saranno giorni decisivi per la panchina del Napoli, in caso di mancato rinnovo non è improbabile una separazione già questa estate, con il Napoli che si dovrà attrezzare per cercare un sostituto: ricordiamo che ADL non ha mai fatto mistero di apprezzare il lavoro di Vincenzo Italiano, candidato secondo il Corriere dello Sport ad ereditare la panchina azzurra, anche se l'attuale allenatore della Fiorentina, non sembra essere destinato alla partenza.