NAPOLI, Si tratta per Mazzocchi. Alternativa Faraoni

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua ad essere complicata la pista che porta a Pasquale Mazzocchi, per il Napoli di De Laurentiis. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, c'è ancora distanza tra le parti, che non hanno trovato l'accordo per concludere e perfezionare l'operazione. L'offerta della società partenopea è di circa 1,5 milioni di euro più bonus che consentirebbero di arrivare a 2. La richiesta dei granata è sempre di 4 milioni, con Walter Sabatini, nuovo direttore generale della Salernitana, che non intende fare sconti e, più in generale, non vorrebbe neanche liberarlo, considerata la sua importanza per raggiungere la salvezza.

Più facile invece arrivare a Marco Davide Faraoni, che rappresenta l'alternativa numero uno al giocatore granata: l'Hellas Verona può liberare l'esterno destro anche in prestito con il riscatto che sarebbe legato all'eventuale qualificazione alla prossima Champions League da parte del Napoli, cosa non scontata vista la classifica di oggi, con la squadra di Mazzarri che attualmente occupa l'ottavo posto.