NAPOLI, Previsto premio in caso di trionfo in Supercoppa

Il Mattino di oggi rivela che la voglia del Napoli e in particolare di Aurelio De Laurentiis di alzare un trofeo è massima: dopo il 3-0 sulla Fiorentina gli azzurri stasera si giocheranno la Supercoppa Italiana nell'atto finale contro l'Inter di Simone Inzaghi, che intanto ha perso il primo posto in campionato per effetto del successo della Juventus di ieri sera a Lecce. Secondo il quotidiano, il patron ha promesso un premio in denaro alla squadra di Walter Mazzarri nel caso in cui riuscisse ad alzare la Supercoppa.

Una vittoria sarebbe un modo per dare nuovo entusiasmo ad una squadra che ha vissuto grandi difficoltà negli ultimi mesi ed è a caccia di un trofeo per ritrovare vecchie consapevolezze che sembravano dimenticate.