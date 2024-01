NAPOLI, Ngonge è alle visite mediche, poi firmerà

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cyril Ngonge sarà presto un giocatore del Napoli. L'attaccante belga, in arrivo in azzurro dall'Hellas Verona, è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per il club di Aurelio De Laurentiis. Una volta superati i controlli, il giocatore potrà mettere nero su bianco il suo nuovo accordo con la società partenopea. In caso di successo sulla Fiorentina e raggiungimento della finale di Supercoppa Italiana, Ngonge potrebbe addirittura volare a Riyad per mettersi a disposizione di Walter Mazzarri.