NAPOLI, Mazzarri a rischio esonero. Contatti con Calzona

Nuovo ribaltone in casa Napoli? La sensazione è che Walter Mazzarri resterà sulla panchina almeno fino a mercoledì, visti i tempi ristretti che avrebbe un nuovo allenatore per preparare la partita contro il Barcellona valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma un colpo di scena non sarebbe da escludere. Secondo quanto riportato da TMW in mattinata ci sono stati fitti contatti tra il club partenopeo e Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio alle pendici del Vesuvio.

Il tecnico calabrese ricoprirebbe il doppio incarico, visto che con la sua nazionale è riuscito a qualificarsi per il prossimo Europeo. Le alternative sono anche Marco Giampaolo e Fabio Cannavaro.