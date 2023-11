NAPOLI, Mascotte e luci allo stadio ricordando Maradona

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Cinquecento tra napoletani e turisti hanno abbracciato oggi in Piazza del Plebiscito il "Dieguito", l'attore travestito da Maradona, che ha celebrato oggi il ricordo del fuoriclasse, morto il 25 novembre di tre anni fa. La mascotte che ricorda Maradona è ideata da Stefano Ceci, l'ex manager del campione che ha vissuto al suo fianco per tanti anni fino alla sua scomparsa, e che oggi è uscito dal caffé Gambrinus per portare il ricordo di Diego nella piazza simbolo di Napoli. "Vivo ogni giorno - spiega Ceci - la grande mancanza di Diego, ma abbiamo anche la forza e la voglia di festeggiare sia il suo compleanno che il giorno del suo addio, perché così si esorcizza la sua assenza per chi ha vissuto come me tanti anni con lui, vivendo, al di là del lavoro, la vera amicizia". La mattina del Dieguito è stata l'inizio della giornata di ricordo della città che oggi pomeriggio aspetta tanti tifosi e appassionati al Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli per accendere una candela in ricordo e poi assistere sul maxischermo al match del Napoli contro l'Atalanta. Sempre in concomitanza con l'incontro Atalanta-Napoli, Ceci ha preparato una sua sorpresa personale al Maradona con un ricordo a cui parteciperà anche Luigi Caffarelli, ex compagno di squadra di Maradona ed oggi parte dell'area scouting delle giovanili del Napoli.

Ceci ha organizzato un omaggio sul terreno di gioco. I tifosi del Napoli che non hanno avuto il permesso di seguire la trasferta della squadra a Bergamo hanno deciso poi che alle 21 illumineranno tutto il perimetro dello stadio Maradona, per esprimere il ricordo della città. Già nei giorni scorsi erano state organizzate iniziative a Napoli in ricordo di Maradona, con l'amichevole di ricordo giocata tra tifosi azzurri e del Boca Juniors, venuti dall'Argentina, organizzata dall'Associazione Ciro Vive, che lavora in ricordo del tifoso del Napoli, Ciro Esposito, ucciso nei pressi dello stadio Olimpico di Roma poco prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina nel 2014. Nei giorni scorsi Ceci ha invece sottolineato il suo sostegno all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la mascotte Dieguito è stato nel reparto di neurologia per le foto con i bimbi. (ANSA).