NAPOLI, Giuntoli: "Presto chiudiamo rinnovo Mertens"

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il rinnovo con Dries Mertens è molto vicino, ma il Napoli conta anche di chiudere presto quello con Zielinski e spera di tenere Callejon. Lo annuncia il ds del club azzurro, Cristiano Giuntoli, a Sky Sport. "Con Dries siamo a buon punto. C'è la volontà di tenerlo e lui ha dimostrato gran attaccamento alla maglia. A breve ci potrà essere l'annuncio - afferma -. Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando: qualsiasi cosa sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione". Un punto interrogativo riguarda invece Milik, anche se c'è "la volontà di trovare un accordo per il rinnovo". Se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato e noi cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi". Il lavoro sul mercato viene fatto in stretta collaborazione con Rino Gattuso, sottolinea Giuntoli: "C'è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando insieme la squadra del futuro, per tornare a competere per lo scudetto. La nostra volontà comune è quello di tornare in campo più forti di prima". (ANSA).