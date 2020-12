NAPOLI, Gattuso porta tutta la squadra in ritiro

Napoli, dove è l'orgoglio? Gattuso porta tutti in ritiro" scrive Il Mattino dopo il ko azzurro in casa della Lazio. Ok le assenze, ma l'orgoglio? Così Gattuso ha deciso immediatamente dopo la gara di portare la squadra in ritiro in un hotel del centro a Napoli. Un'occasione per guardarsi in faccia e che la squadra ha subito condiviso. Clima di forte delusione dopo l'opaca prova dell'Olimpico, da qui la scelta, dura, del ritiro. Squadra debole di cuore, approccio sbagliato e balbettante e al posto di un appetito cannibale è subentrata un'inappetenza da convalescenti. Per Gattuso una nottataccia.