NAPOLI, Fumata bianca per Conte: sarà il nuovo tecnico

© foto di © DANIELE MASCOLO

Antonio Conte è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riporta TMW nelle ultime ore è infatti stato trovato l'accordo definitivo tra le parti sua sull'ingaggio che sui bonus che il tecnico andrà a percepire nella sua nuova avventura in Serie A. Poco fa è arrivata dunque la fumata bianca, per un grandissimo colpo per i partenopei che dovranno ripartire dopo una stagione molto complicata che ha visto l'avvicendamento in panchina di ben tre allenatori, partendo da Rudi Garcia, passando per Walter Mazzarri e fino ad arrivare a Francesco Calzona.