NAPOLI-FROSINONE, Finisce 2-2 al Maradona

Contro il Frosinone, in un Maradona sold-out e sotto gli occhi di Luciano Spalletti, il Napoli non va oltre il 2-2. Nonostante sia passato due volte in vantaggio grazie alle reti di Politano e Osimhen, la squadra di Calzona si è fatta rimontare per ben due volte dalla doppietta di Cheddira. Addirittura la squadra di Calzona ha mostrato i primi scricchiolii dopo la mezz'ora quando ha concesso al Frosinone un rigore per fallo di Rrahmani su Cheddira: male però dal dischetto Soulè, un penalty telefonata su cui s'è avventato Meret.