Napoli-Fiorentina, tra offerte e rifiuti Comuzzo è l'ex mancato

vedi letture

L'edizione odierna de La Nazione pone il suo focus su Pietro Comuzzo. In modo particolare si concentra sul fatto che il centrale friulano questa gara avrebbe potuto giocarla con la maglia azzurra. Negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato appena passata infatti il Napoli è stato vicino, con un'offerta da 35 milioni, a strappare il classe 2005 ai viola ma l'intervento di Rocco Commisso, che ha chiesto 40 milioni, ha bloccato la trattativa facendo restare Comuzzo, almeno fino a giugno, lungo le rive dell'Arno. Da sottolineare come il friulano non abbia mai spinto per essere ceduto e si sia sempre messo a disposizione della Fiorentina.

Un comportamento esemplare per un professionista che alla sua prima vera stagione in prima squadra ha già collezionato 29 presenze e più di 2200 minuti. Adesso con il 3-5-2, il recupero al 100% di Pongracic e l'arrivo di Marì potrebbe giocare qualche gara in meno da titolare, ma questo non cambia valutazione ad una stagione bellissima a livello personale per il giovane centrale. Poi in estate vedremo chi busserà alla porta della Fiorentina.