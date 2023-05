NAPOLI-FIORENTINA, Dati e curiosità sul match

FirenzeViola.it

Numeri e dati su Napoli-Fiorentina riportati da Footstats. Nelle ultime undici partite giocate in campionato, la Fiorentina ne ha persa una sola, quella a Monza, dove per altro era anche in vantaggio per 2-0 dopo il primo quarto d'ora di gioco.

18 'scherzetti' in 73 partite di campionato tra Serie A e Serie B. La Fiorentina è in svantaggio sì, sul campo del Napoli (33 le vittorie dei padroni di casa), ma non sono poche le volte in cui è tornata a casa con un successo. Tra l'altro è riuscita a conquistare i tre punti in due degli ultimi tre match giocati. Nella stagione 2020/21 è però arrivato anche il più pesante successo dei campani che si sono imposti col rotondo punteggio di 6-0.

A proposito di scudetti, il Napoli ne ha vinto uno pareggiando in casa proprio con la Fiorentina. E' accaduto il 10 maggio 1987, risultato finale 1-1 grazie ai gol di Carnevale per gli azzurri e un certo Roberto Baggio per i viola. La storia però questa volta non si ripeterà per poco, perché i partenopei il loro obiettivo l'hanno raggiunto la scorsa giornata.

Nella storia di Napoli-Fiorentina troviamo anche una vittoria a tavolino a favore dei toscani: parliamo del 2-0 nella stagione 1976/77 arrivato per incidenti al termine della gara. Anche se la partita, c'è da dirlo, si era chiusa regolarmente con la vittoria per 2-1 dei gigliati.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

33 vittorie Napoli

22 pareggi

18 vittorie Fiorentina

98 gol fatti Napoli

72 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1931/1932 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2, 8° giornata

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2021/2022 Serie A Napoli vs Fiorentina 2-3, 32° giornata