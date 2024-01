NAPOLI, Dopo Traorè punta Theate: pronta offerta da 18mln

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Allenamento mattutino per la Fiorentina che oggi si ritroverà al Viola Park attorno alle 11 per la rifinitura in vista della sfida di domani contro l'Udinese, in programma alle ore 18 al Franchi. Nel pomeriggio poi sono attese le parole di Vincenzo Italiano per... Allenamento mattutino per la Fiorentina che oggi si ritroverà al Viola Park attorno alle 11 per la rifinitura in vista della sfida di domani contro l'Udinese, in programma alle ore 18 al Franchi. Nel pomeriggio poi sono attese le parole di Vincenzo Italiano per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi