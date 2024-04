NAPOLI, Clima teso: striscione contro i giocatori a Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Situazione molto tesa in casa Napoli, impegnato oggi pomeriggio a Monza per la 31esima giornata. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua versione online, mostrando anche le foto, i tifosi partenopei accorsi in Brianza per assistere alla partita dell'U-Power Stadium, sono stati in silenzio i primi 15' di partita (con i padroni di casa che hanno anche segnato con Djuric), lasciando libero uno spazio nel settore ospiti ed esponendo uno striscione piuttosto esplicito: "Assenti come i vostri…" e il disegno di due testicoli.

Chiaro riferimento alla mancanza di carisma imputata ai giocatori azzurri, ancora per poco con lo Scudetto sul petto. Allo striscione si è aggiunto anche un coro: "Mercenari senza vergogna".