NAPOLI, Anguissa out, vittima di uno stato influenzale

Il Napoli si sta allenando in questi minuti a Castel Volturno. Alessandro Buongiorno non è presente, Khvicha Kvaratskhelia invece svolge una seduta personalizzata sul campo 1, Pasquale Mazzocchi regolarmente con il gruppo. C'è un'altra defezione per Antonio Conte, come comunicato dalla società: Frank Anguissa oggi svolge un lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale.