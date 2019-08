NAPOLI, Ancelotti: adesso cerco delle conferme

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Spero che, in queste due amichevoli contro il Barcellona, la squadra dia seguito alle prestazioni offerte contro Liverpool e Marsiglia. Voglio vedere una squadra con coraggio e personalità. In questi test così impegnativi potremo valutare anche la nostra condizione fisica, per questo sono contento di disputarli". Così Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, a Miami (Usa), dove il Napoli si trova per disputare delle amichevoli precampionato. "La nostra Serie A è sempre più un campionato competitivo, con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene nella prossima stagione - ha poi aggiunto l'allenatore del Napoli -. Lozano? L'ho seguito nell'ultimo Mondiale e, dopo quelle partite, non l'ho più visto. Io a Miami, nella squadra di Beckham? Chissà. Tutto è possibile, potrebbe essere una bella esperienza. Con David c'è un bel rapporto".