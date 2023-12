NAP-CAG, 2-1 per gli azzurri. Gol di Osimhen e Kvara

FirenzeViola.it

Il Napoli batte 2-1 il Cagliari al Maradona e sale al quarto posto solitario in classifica, in attesa delle sfide di domani, con 27 punti. Decisive per la formazione partenopea le reti di Osimhen e Kvaratskhelia. Inutile invece per il Cagliari il gol del momentaneo pareggio rossoblù firmato da Pavoletti. La squadra di Ranieri rimane sedicesima in classifica con tredici punti.