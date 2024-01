NAINGGOLAN, La Conference League non conta niente

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex centrocampista tra le altre della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato in una diretta Instagram dell'addio di José Mourinho ai giallorossi: "Sono convinto che De Rossi sorprenderà, poi è chiaro che i tifosi stanno dietro a Mourinho perché gli ha fatto vincere la Conference, che a dirla tutta per me non è un trofeo che conta visto che neppure esisteva fino a tre anni fa".