NAINGGOLAN, Al 2° Memorial Astori: "Era speciale"

Dopo aver vissuto tanti momenti insieme dentro e fuori dal campo, Radja Nainggolan ha risposto presente al 2° Memorial Davide Astori,che si è svolto questo pomeriggio nei campi della Johannes in via Is Mirrionis, a Cagliari. L'obiettivo primario, ovviamente, era quello di ricordare l'ex difensore della Fiorentina e dei rossoblu, scomparso lo scorso anno: "Davide era un ragazzo molto speciale - ha detto il Ninja ai microfoni di Cagliarinews24.com -. Oltre ad essere stato un giocatore molto forte, è stata per me una persona importante e intelligente. Mi ha dato una mano sia dentro che fuori dal campo. Ero in Sardegna in vacanza con mia moglie, appena mi hanno chiesto di partecipare ho risposto presente, è soltanto una cosa bella".