N. AMRABAT, Voleva il Barça ma si è subito rimotivato

Interpellato dal portale olandese Voetbal International in merito agli ultimi giorni di gennaio, Nordin Amrabat, fratello e agente di Sofyan, ha raccontato: "Se ti chiama il Barcellona ​​vuoi andarci, è semplice. Ma Sofyan ha riacceso subito il suo interruttore. Siamo molto religiosi e se qualcosa non è destino che tu lo faccia, allora non è la tua destinazione. Quindi non ho dovuto parlarne a lungo con lui così come non è stato difficile per lui motivarsi di nuovo rapidamente. Quello che è successo il giorno dopo dice tutto sulla sua mentalità: è subentrato durante la sfida di Coppa Italia contro il Torino e un avversario gli ha rotto il naso. Lui ci ha giocato per venti minuti. È fatto così”.