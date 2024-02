MUTU, Avuto grandi mister. La Viola? A volte mi piace

FirenzeViola.it

Intervistato da Tuttomercatoweb, Adrian Mutu racconta come sta vivendo questo momento dopo essere arrivato al Cluj per sostituire Mandorlini sulla panchina della squadra rumena: "Da questa esperienza mi aspetto di raggiungere gli obiettivi personali e di squadra. È una sfida importante, che mi darà esperienza per il futuro. Abbiamo calciatori di grande talento che hanno già giocato in Italia come El Kaddouri e Tachtsidis”.

Il suo modello da allenatore?

“Ho avuto Capello, Lippi, Prandelli, Malesani, Mourinho. Tutti grandi allenatori a Ho provato a rubare qualcosa da tutti. Ricordo bene i loro allenamenti e il modo di lavorare psicologicamente con i calciatori”.

Poi un commento sulla Fiorentina.

“Italiano mi piace. Ho visto alcune partite. A volte mi sono piaciute. Credo che al di là di qualche difficoltà Italiano e la Fiorentina avranno un bel futuro insieme”.

In futuro vorrà tornare in una delle squadre in cui ha giocato?

“Ovviamente si, mi piacerebbe. Spero che in futuro possa raggiungere una delle squadre dove sono stato da giocatore”.