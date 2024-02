MUSSO, Lascerà la Dea in estate: costa 10 milioni

Fonte: TMW

Juan Musso lascerà l'Atalanta in estate. Dopo le richieste di Nottingham Forest e Galatasaray negli ultimi giorni dello scorso mercato, durante la prossima finestra trasferimenti ci sarà un prezzo chiaro per il portiere argentino, arrivato tre stagioni or sono per 20 milioni di euro e che non è riuscito a replicare le grandi prestazioni che aveva fornito con la maglia dell'Udinese. Il prezzo viaggerà intorno ai 10 milioni, anche se il minimo per evitare una minusvalenza è di 8, visto che gli mancheranno ancora due anni di contratto. E poi c'è la Roma, con un piccolo problema: non si sa ancora chi sarà il direttore tecnico. I