MUSEO DEL CALCIO, Celebra i diritti dei bambini

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Museo del calcio ha pensato a nuove iniziative per i piccoli visitatori. Domani celebrerà la Giornata dei diritti dei bambini, distribuendo la medaglia del Museo del calcio e la carta dei diritti dei ragazzi nello sport, tra cui il 'diritto di non essere un campione', come riporta la Carta dell'Onu (Ginevra 1992). Verrà proposto, per l'occasione, anche un biglietto speciale dedicato alle famiglie e valido fino a domenica. Proseguono anche le aperture dei week-end del Museo del calcio (orario 10-18). Il Museo, tra le offerte per le scuole e scuole calcio, ha costruito pacchetti come 'Giocare a Coverciano', con la possibilità di unire la partitella sul campo con tecnici federali e la visita al Museo del calcio, in un viaggio che parte dalla maglia bianca del 1910 fino a quelle più recenti usate a Euro 2020. (ANSA).