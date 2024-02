MURIEL, Addio Italia: l'ex viola andrà ad Orlando

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Muriel sta per salutare la Serie A. Come scrive Tuttomercatoweb infatti il colombiano è in procinto di dire addio all'Atalanta con cui fino ad oggi ha collezionato 184 presenze (tra campionato e coppe), 68 gol e 28 assist. Numeri che, di fatto, hanno attirato le sirene della Major League Soccer. Muriel - secondo quanto raccolto da TMW - ha accettato l'offerta dell'Orlando City che è pervenuta anche alla società nerazzurra: due anni di contratto più opzione per un ulteriore anno, con un contratto da 3 milioni a stagione. All'Atalanta andrà invece un milione di euro.

In scadenza di contratto con la Dea, l'attaccante classe '91 arrivò in Italia nell'estate 2011 grazie al Lecce. Poi tre stagioni all'Udinese, la Sampdoria, il Siviglia, la Fiorentina e infine l'Atalanta, club in cui gioca dal 2019. Ora, come detto, il trasferimento a Orlando, per un'operazione che si concluderà nelle prossime ore, più specificatamente tra oggi e giovedì.