MOURINHO, Vittoria su Serra: l'arbitro è stato deferito

E' arrivata la prima vittoria della settimana per Josè Mourinho: il deferimento di Marco Serra. In tarda mattinata, infatti, si chiuderà l’indagine della Procura Federale verso l’arbitro di Torino per le sue offese al tecnico portoghese: “Ti prendono tutti per il culo… Vai casa, vai a casa“. Mentre domani pomeriggio la Corte sportiva d’appello prenderà una decisione: se la squalifica verrà azzerata, il portoghese potrà essere in panchina già domenica contro il Sassuolo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.