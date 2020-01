MOURINHO, Eriksen? La situazione non è carina

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - ''Eriksen? Non voglio dire nulla. Voglio solo dire che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi il 25 di gennaio, non è carino. E questa non è colpa del Tottenham'': il tecnico del Tottenham José Mourinho commenta così la partenza di Christian Eriksen che lunedì è atteso a Milano per le visite con l'Inter. ''L'unica cosa che posso dire - spiega dopo la partita contro il Southampton - è che Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l'ultima da biasimare per questa situazione, ma trovarcisi al 25 di gennaio non è bello''. (ANSA).