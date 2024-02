MOU, Anno sabbatico? Mi deprime. Voglio lavorare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jose Mourinho non vuole sentir parlare di anni sabbatici perché gli dà la depressione e senza lavoro non si diverte. Lo ha detto parlando del suo futuro sul canale You Tube Seven:

"Non so quale sarà la prossima volta. Ho avuto un pranzo con i miei amici e le persone che lavorano con me. Ho parlato con loro e se posso lavorare domani lo farò - ha detto lo Special One - Non mi diverto in nessun giorno quando non lavoro, non capisco, e di questo mi scuso con loro, le persone che parlano di un tempo sabbatico, perché questi mi danno solamente depressione. Differente da Guardiola in questo? Certo, siamo diversi, è sicuro. Voglio solo lavorare, ma devo essere paziente, lavorare per la giusta opportunità. Ho avuto offerte ma non ero interessato".