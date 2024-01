MOTTA, Coppa? Posch ha reagito da campione, il gruppo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta del Bologna a Cagliari. Ma impossibile non tornare sull'eliminazione dalla Coppa, martedì al Franchi ad opera della Fiorentina per l'errore di Posch dal dischetto:

"Tutto il gruppo è concentrato sulla prossima partita, c'è voglia di fare bene a Cagliari con una grande prestazione. Posch ha fatto una partita stratosferica ma non è la prima quest'anno semplicemente martedì aveva più spazi. E' triste perché nessuno vuole sbagliare, figuriamoci un rigore pesante come quello.

Ha però reagito da campione, rialzando la testa e pensando subito alla prossima partita".